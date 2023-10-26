نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره نادي تولوز في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره نادي تولوز مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأنفيلد معقل الريدز المباراة المرتقبة بين نادي ليفربول ضد نظيره تولوز في منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة ليفربول ضد نظيره تولوز عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو جدول ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي؟

ليفربول، 6 نقاط

تولوز، 4 نقاط

يونيون سان، نقطة واحدة

لاسك، دون نقاط