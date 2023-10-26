نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دائمًا مع فلسطين.. ما سر دعم جمهور سيلتيك الاسكتلندي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر القضية الفلسطينة أمر يشغل كل ماهو إنسان، ولا يتعلق الأمر فقط بالسياسة إنما له أبعاد أخري رياضية كما تشهد الساحة الأوروبية، خاصة الأسكتلندية.

لكن هل سألت نفسك لماذا يدعم جمهور "سيتليك" القضية الفلسطينية، خاصة وأن الموضوع ليس وليد الصدفة إنما يبلغ صداه الكثير من الأعوام، في هذا التقرير سوف أجيبك عن هذا السؤال.

بداية الدعم

تأسس النادي الأسكتلندي عام 1887، عن طريق مهاجرون أيرلنديون، كان سبب إنتقالهم إلى أسكتلندا هو الهروب من المجاعة والإستعمار الذي فرضه الإحتلال الإنجليزي.

ماحدث لملاك النادي جعل مناصرين الفريق يقوموا بتأييد القضايا الإنسانية، وقد شاركوا في العديد من الأمور أهمها "إحتجاج على تمييز الكاثوليك في إسكتلندا، التطهير العرقي في جنوب إفريقيا، دعم إنفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا"، منذ ذلك الوقت أيضًا وهم داعمين للقضية الفلسطينية.

مظاهر التضامن المختلفة

شهد ملعب سيلتيك الكثير من علامات التضامن مع القضية الفلسطينية، حيث في عام 2017 قاموا برفع لافته في مواجهة فريق "هيبرنيان" في الدوري كُتب عليها "القدس فلسطينية"، جاء هذا بسبب رفضهم القاطع لقرار دونالد ترامب رئيس أمريكا وقتها بحديثه أن القدس عاصمة إسرائيل.

في عام 2014 قام الإتحاد الأوروبي بتغريم فريق سيلتيك مبلغ ألف جنيه إسترليني، بسبب قيام الجماهير برفع لافتات دعم لفلسطين في الملعب وصنع أهازيج غنائية تناشد بحرية فلسطين.

واجه فريق سيلتيك خصمه الإسرائيلي "هبوعيل بئر السبع"، في تصفيات دوري أبطال أوروبا، رفعت جماهير سيلتيك الأعلام الفلسطينية في الملعب بأكمله وطالبت بحرية فلسطين، تعرض النادي آنذاك لغرامة مالية كبيرة وصلت لمبلغ 15 ألف جنيه ستيرليني.

اما خارج الملعب هتفت النساء عند وصول حافلة الفريق الإسرائيلي، أغنية المناضلة الشهيرة "بيلا تشاو"، كذلك قاموا بغناء أهازيج أخري تتحدث عن "نحن إسكتلنديات ونحن نغني لن نتوقف.. بيلا تشاو بيلا تشاو، نحن نغني لفلسطين الحرة"، وجمع جماهير سيلتيك مبلغ كبير في هذه المباراة تبرعوا بها لفلسطين.

دعم جديد رغم التهديدات

أمس أعلن الإتحاد الأوروبي مع إدارة فريق سيلتيك أنه لن يسمح لأحد بالدخول بأعلام فلسطين، مباراة أتليتكو مدريد جاء هذا بعد بيان ألتراس سيلتيك بأن يكون الملعب بأكمله مزين بأعلام فلسطين، ورغم هذه التهديدات تمكن الكثير من جماهير الفريق دخول الملعب بأعلام فلسطين، وقاموا برفعها والمطالبة بحرية فلسطين عند دخول الفريق أرض الملعب وأثناء المباراة.

تعتبر قضية دعم جمهور سيلتيك لفلسطين، هي الجانب المشرق لكرة القدم الأوروبية.