نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره صن داونز، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي المذاع على راديو أون سبورت، أن صن داونز الجنوب افريقي طالب الاتحاد الإفريقي بتعديل موعد ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، لتقام فى تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

واضاف، أن هناك أنباء ترددت بأن صن داونز طلب تعديل موعد اللقاء في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، نظرًا لأن المواجهة سوف يعقبها عمل داخل البلاد، وبناء عليه سوف تكون المدرجات خالية من الجماهير.

وتابع، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وجماهير صن داونز ستكون حريصة على التواجد بكثافة، خاصة في مواجهة النادي الأهلي بطل إفريقيا.

واختتم، أن الفريقين في انتظار رد الإتحاد الإفريقي على طلب نادي صن داونز بشأن إجراء تعديل على موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم.