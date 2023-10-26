نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا يواجه آيك آثينا من أجل أول انتصار في اليوروباليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مارسيليا الفرنسي اليوم لمواجهة نظيره آيك آثينا اليوناني، ضمن إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، حيث طموح جاتوزو مدرب مارسيليا الجديد على الساحة الأوروبية يواجه ماتياس ألميدا مدرب آيك آثينا.

ويتمنى مارسيليا من تحقيق أول انتصار أوروبي، أما آيك آثينا يسعي لتحقيق ثاني إنتصار في المجموعات بعد إنتصار على برايتون وتعادل مع أياكس.

توقيت المباراة والتشكيلة المتوقعة لمارسيليا

وتقام المباراة على ملعب "أورانج فيلودورم" معقل مارسيليا، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويأتي مارسيليا المباراة بعد هزيمة في الدوري على حساب نيس، اما آيك آثينا قادم من انتصار بثلاثية نظيفة أمام فريق أستيراس.

من المتوقع أن يدخل "جاتوزو" المباراة بهذه التشكيلة، حراسة المرمي ب أو لوبيز، دفاع الفريق جوناثان كلاورس، شانسيل مبيمبا، ليوناردو بيلاردي، رينان لودي، وسط الملعب عز الدين أوناحي، رونجير، الأمين حارث، هجوم الفريق إسماعيل سار، أوباميانج، إليمان نداي.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة "بي ان سبورت2”، حيث تعتبر هي الناقل الرسمي والحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط.

ترتيب المجموعة

1: آيك آثينا 4 نقاط

2: أوليمبيك مارسيليا نقتطين

3: أياكس نقتطين

4: برايتون نقطة