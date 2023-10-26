الرياضة

عمرو السيسي على أعتاب الرحيل عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب عمرو السيسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن هناك استقرار داخل الزمالك على رحيل السيسي، ومن المتوقع الاستغناء عن خدماته حال التمكن من حل أزمة القيد، لكنه لم يتلقى أي عروض حتى الوقت الحالي.

وأضاف، أن اللاعب سيعود للمران الجماعي للفارس الأبيض عقب مباراة انبي المقبلة، بعد أن تم استبعاده من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق طوال الفترة الماضية، بسبب عدم التزامه بالتعليمات.

ويستعد الزمالك لمواجهة انبي غدا الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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