نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع جديد بين مانشستر يونايتد وليفربول على مدافع ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وسائل إعلام إنجليزية، عن قيام ليفربول ومانشستر يونايتد بمراقبة مدافع ريال سوسيداد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب «روبين لو نورماند»، الشاب البالغ من العمر 21 عام.

وحسب صحيفة «Teamtalk»، فإن ليفربول ومانشستر يونايتد يعملوا على التعاقد مع المدافع في يناير القادم، بهدف تعزيز دفاع الفريق بسبب مشاكل الفريقين في الشق الدفاعي.

جاء هذا الإهتمام بعد تعرض مدافعي ليفربول واليونايتد لإصابات في بداية الموسم، ليكون هناك إحتياطي بنفس الكفائة لتعويض أي إصابة محتملة، خاصة أن الموسم مازال طويل وينتظر هذه الفرق الكثير من المباريات في مختلف المسابقات.

وقد تحدثت وسائل الإعلام أيضًا عن وجود إهتمام من تشيلسي باللاعب، لكن إلى الأن يبقي ليفربول واليونايتد الأقرب للحصول على خدمات اللاعب لو نورماند.