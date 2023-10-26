الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

طارق العشري يصحح أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب

حرص الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب.

تعادل الإتحاد السكندري مع نظيره بلدية المحلة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد الاسكندرية.