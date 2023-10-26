نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز اليوم الخميس.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي تولوز مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تولوز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيريل فان دايك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: كورتيس جونز، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ما هو جدول ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي؟

ليفربول، 6 نقاط

تولوز، 4 نقاط

يونيون سان، نقطة واحدة

لاسك، دون نقاط