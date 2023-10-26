نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الإسباني بشكل رسمي، عن تعيين حكم الكلاسيكو الذي يجمع برشلونة بريال مدريد، ضمن إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

وقد تحدث الإتحاد الإسباني عن تعيين الحكم خيل مانزانو كحكم للساحة في الكلاسيكو، كما قرر الإتحاد تعيين كوادرا فيرنانديز حكم لتقنية الفيديو في المباراة المنتظرة.

ويعتبر خيل مانزانو قد حكم مباراتين فقط في الكلاسيكو من قبل إنتهوا بإنتصار الفريق الملكي ريال مدريد في أكتوبر 2014 بـ 3-1 لريال مدريد، إبريل 2021 2-1 للفريق الملكي، اما كوادرا حكم تقنية الفيديو هذا أول كلاسيكو يديره.

توقيت المباراة

وينتظر عشاق الكرة الإسبانية كلاسيكو الأرض، حيث يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في ملعب "مونتجويك" الملعب المؤقت لبرشلونة، يوم السبت في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ 25 نقطة، ويأتي برشلونة خلف ريال مدريد بـ 24 نقطة، الأمر الذي يجعلنا ننتظر كلاسيكو ناري بين الطرفين على صدارة الدوري.