نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز وسر دعم سيليتك لـ فلسطين وحكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 26-10-2023 في السطور التالية:

حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره صن داونز، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي المذاع على راديو أون سبورت، أن صن داونز الجنوب افريقي طالب الاتحاد الإفريقي بتعديل موعد ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، لتقام فى تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

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الأهلي وصن داونز

نجم الزمالك يقترب من الرحيل والسبب مثير

اقترب عمرو السيسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن هناك استقرار داخل الزمالك على رحيل السيسي، ومن المتوقع الاستغناء عن خدماته حال التمكن من حل أزمة القيد، لكنه لم يتلقى أي عروض حتى الوقت الحالي.

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الزمالط

ما سر دعم جمهور سيلتيك الاسكتلندي؟

تعتبر القضية الفلسطينة أمر يشغل كل ماهو إنسان، ولا يتعلق الأمر فقط بالسياسة إنما له أبعاد أخري رياضية كما تشهد الساحة الأوروبية، خاصة الأسكتلندية.

لكن هل سألت نفسك لماذا يدعم جمهور "سيتليك" القضية الفلسطينية، خاصة وأن الموضوع ليس وليد الصدفة إنما يبلغ صداه الكثير من الأعوام، في هذا التقرير سوف أجيبك عن هذا السؤال.

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حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

أعلن الإتحاد الإسباني بشكل رسمي، عن تعيين حكم الكلاسيكو الذي يجمع برشلونة بريال مدريد، ضمن إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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برشلونة وريال مدريد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي تولوز مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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ليفربول

هالاند يحطم رقم كليان مبابي

انتهت أحداث مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فريق يونج بويز السويسري، وذلك بفوز حامل اللقب في النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريق مانشستر سيتي خلال مباراة الليلة، وذلك بعد غيابه عن التهديف في بطولة دوري الأبطال، منذ هدفه في النسخة الماضية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في أبريل الماضي.

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