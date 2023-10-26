نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مانشستر يونايتد السابق قد يعود في يناير لهذا السبب.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن احتمالية تعاقد مانشستر يونايتد من جديد مع دي خيا، في يناير القادم.

وكشفت صحيفة "TheSun” البريطانية، عن تفكير إدارة الشياطين الحُمر في التعاقد مع الحارس الإسباني بعقد قصير الأمد في يناير القادم.

جاء هذا الإهتمام بالحارس السابق لليونايتد، بسبب ذهاب أندريه أونانا حارس الفريق الحالي في يناير للمشاركة في أمم إفريقيا القادمة، والتي سوف تقام في ساحل العاج في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في فترة تتراوح لـ 4 أسابيع.

ويعمل مانشستر على هذه الصفقة لأن دي خيا حارس حُر بلا فريق ومن الصعب أن تترك الفرق الأخري حراسها في هذا التوقيت، وكان قائد للفريق من قبل ويعرف أجواء الفريق جيدًا لن يحتاج لوقت من أجل الإندماج مع عناصر الفريق.

وتشكل بطولة أمم إفريقيا عائق كبير أمام العديد من الفرق الإنجليزية، بسبب وجود الكثير من الأفارقة في الفرق الإنجليزية وكثير من هذه العناصر مهمة لفرقها، مثل محمد صلاح وأندريه أونانا.