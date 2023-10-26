نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كهربا يقترب من المشاركه أساسيًا أمام صن داونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من المشاركة أساسيًا أمام صن داونز في ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

الأهلي يخوض مران خفيف اليوم قبل السفر إلي جنوب إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران خفيف صباح اليوم على ملعب مختار التتش قبل السفر إلي جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلي جنوب إفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة صن شاين في الدوري الإفريقي.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد