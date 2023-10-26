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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 8 مباريات قوية بالجولة الثالثة لمجموعتىي القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في الرابعة عصرًا منافسات الجولة الثالثة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



مباريات المجموعة الثالثة



1-جنوب سيناء مع العبور



يستضيف ستاد الجيش بالسويس لقاء مرتقب بين فريق جنوب سيناء صاحب المركز الثالث بقيادة باسم الفار برصيد 3 نقاط مع فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة عطية السيد برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق شباب العريش بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.



2- مركز شباب العريش مع النصر



انا ملعب مركز شباب العريش يلتقي شباب العريش متذيل المجموعه بقيادة عبد الله رستم دون نقاط مع فريق النصر صاحب المركز الرابع بقيادة اشرف توفيق برصيد نقطتين.



وشهدت الجوله الماضية تعادل فريق النصر مع فريق الشمس بهدف لمثله بينما تلقى شباب العريش الهزيمه من فريق العبور بهدفين مقابل هدف.



3- المريخ مع نجمة سيناء



على ملعب نادي المريخ يلعب فريق المريخ صاحب المركز الخامس بقيادة محمد ياسين برصيد نقطتين مع فريق نجمة سيناء سينا صاحب المركز السادس بقيادة محمد قاعود برصيد نقطة.

زشهدت الجوله الماضية تعادل المريخ مع مستقبل سبورت بهدف لمثله، بينما تعادل نجمة سيناء مع منتخب السويس سلبيا.



4- الشمس مع مستقبل سبورت



على ملعب نادي الشمس يواجه فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة طه شحاته فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن، يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة.

مباريات المجموعة الرابعة



1 - اتحاد الشرطة مع الو ايجيبت

على ستاد كلية الشرطة يخوض فريق اتحاد الشرطة متصدر المجموعة بقيادة محمد جمال برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق الو ايجيبت صاحب المركز السابع بقيادة احمد ابراهيم برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز اتحاد الشرطة على بورتو السويس بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الو ايجيبت مع بور فؤاد سلبيًا.



2- ايسترن كومباني مع تيم إف سي



يشهد ملعب نادي ايسترن كومباني لقاء في قمة الإثارة بين فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الثامن بقيادة خالد اينو دون نقاط مع فريق تيم إف سي جولدي وصيف المجموعة بقيادة ياسر السيد برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق تيم إف سي على فريق الانتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف بينما تلقي فريق ايسترن كومباني الهزيمة من فريق مصر للتامين بهدفين مقابل هدف.



3- كهرباء الإسماعيلية مع مصر للتأمين



على ملعب نادي كهرباء الإسماعيلية يحل فريق مصر للتامين صاحب المركز السادس بقيادة حسن رياض ضيفًا على فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر الكناني.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوز مصر للتأمين على فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.



4- الانتاج الحربي مع بورتو السويس



يحتضن ستاد السلام لقاء صعب بين فريق الانتاج الحربي صاحب المركز الخامس بقيادة مصطفى عبده برصيد 3 نقاط مع فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقيادة عصام عبده دون نقاط.



شهدت الجولة الماضية خسارة الانتاج الحربي وبورتو.



ترتيب المجموعة الثالثة