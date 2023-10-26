عاجل.. تعديل مباراة الأهلي ضد صنداونز لتقام في الساعة الـ3 عصرا (تفصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز في الدوري الإفريقي

أعلن نادي صنداونز الجنوب أفريقي، منذ قليل تعديل موعد مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، أمام فريق الأهلي المصري المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، حيث كان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الساعة السادسة مساء، قبل أن يعلن النادي الجنوب أفريقي تعديل موعد المباراة لتقام في الساعة الـ3 عصراً.

وتأتي مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم الأحد المقبل في الساعة الـ3 عصراً في جنوب أفريقيا، قبل مواجهة الإياب في الاول من نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي في الساعة الـ8 مساء.

موعد الأهلي ضد صنداونز في الدوري الإفريقي

وتأهل النادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إلى الدور نصف نهائى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعدما تمكن الأهلي من تحقيق بطاقة التأهل على حساب فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 مجموعة المباراتين فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة فى إياب دور ربع نهائى الدوري الأفريقي.

الأهلي

فيما تأهل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إلى نصف نهائي من بطولة الدوري الأفريقي بعدما تخطى عقبة فريق بترو أتلتيكو الانجولي بهدفين دون رد، ليضرب لذلك موعدًا مع الأهلي، في الدور نصف النهائي لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

الآن.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز بعد تعديل موعدها

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا، في حين سيقام لقاء الإياب يوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام اليوم الخميس مباريات الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي بين الوداد البيضاوي المغربي ونظيره انيمبا النيجيري، ومباراة فريق الترجي الرياضي التونسي ضد نظيره مازيمبي الكونغولي.

صنداونز

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإفريقي

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية في مصر عبر التردد الفضائي بجانب بعض القنوات العربية الأخرى.