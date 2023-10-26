أيمن الرمادي يعقد جلسة خاصة مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مران اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -

عقد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

أيمن الرمادي يطلب من اللاعبين بالاجتهاد في التدريبات

طلب أيمن الرمادي من بعض لاعبي سيراميكا كليوباترا بضرورة الإجتهاد في التدريبات لمنحهم الفرص في المباريات القادمة.

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الداخلية برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد جهاز الرياضه العسكري.