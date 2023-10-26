عاجل.. تعديل موعد مباراه الاياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد مباراه الاياب بين الأهلي وصن داونز لتقام في الثامنة مساء بدلا من الرابعة عصرًا يوم الأربعاء القادم.

الأهلي يتجه إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

تتجه بعثة النادي الأهلي إلي جنوب إفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

يخوض النادي الأهلي مران خفيف اليوم على ملعب مختار التتش في القاهرة قبل السفر إلي جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى دور نصف النهائي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.