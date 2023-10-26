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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وصنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

عاجل- رغم إعلان الدوري الأفريقي.. صنداونز يُعدل موعد مباراة الأهلي للثالثة عصرًا في نصف نهائي الدوري الإفريقي..أعلن الحساب الرسمي لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، اليوم الخميس، إقامة مباراة الأهلي، في ذهاب نصف النهائي الدوري الأفريقي لتقام في تمام الثالثة عصرًا بدلًا من السابعة مساءً.



وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصرا على ملعب "لوفتس فيرسفيلد"، وكان الموعد المحدد للمباراة سلفا بعد إجراء قرعة الدوري الإفريقي الأحد 29 أكتوبر في السابعة مساءً.

عاجل- رغم إعلان الدوري الأفريقي.. صنداونز يُعدل موعد مباراة الأهلي للثالثة عصرًا في نصف نهائي الدوري الإفريقي

الحكم جيندو لويس من بنين يدير مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، والتي من المقرر إقامته في مدينة بريتوريا يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، وموعد مباراة الإياب بين الفريقين والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز

ويدير الحكم البنيني لويس ديجيندو مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي كحكم ساحة، ويعاونه كل من البنيني إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، والأنجولي لوبيس أوليفيرا كحكم مساعد ثانٍ، وأحمد امتياز من موريشيوس كحكم رابع.

ويتكون طاقم حكام تقنية الفيديو "VAR" من المحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس، والمغربي عادل زوراق كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

عاجل- رغم إعلان الدوري الأفريقي.. صنداونز يُعدل موعد مباراة الأهلي للثالثة عصرًا في نصف نهائي الدوري الإفريقي

بعثة الأهلي تتجه إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي

وكان قد منح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اللاعبين فترة راحة من التدريبات أمس، وذلك بعدما تخطي المارد الأحمر نادي سيمبا التنزاني وتاهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي اليوم، إستعداد لملاقاة نادي صنداونز يوم الأحد المقبل.



تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام صنداونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطيه، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات.

موعد مباراة إياب نصف الدوري الإفريقي بين الأهلي وصنداونز

يقام لقاء الإياب في نصف نهائي الدوري الإفريقي في مدينة القاهرة يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، وتنطلق صافرة التحكيم من أرض الملعب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.