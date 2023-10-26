نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف وحيد في 355 دقيقة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام أندية فرنسا قبل مباراة تولوز؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية ضد نظيره تولوز الفرنسي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023 – 2024.

وستقام مباراة ليفربول ضد تولوز في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "أنفيلد" معقل الريدز.

يدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 6 نقاط يعتلي بها صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما يحتل تولوز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويعول الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، على الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد تولوز الفرنسي وحصد 3 نقاط جديدة بالبطولة.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد أندية فرنسا

وتعد هذه المواجهة رقم 5 لـ محمد صلاح ضد أندية فرنسا، حيث سبق وخاض 4 مباريات أمام ناديي أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

حقق "صلاح" انتصارين وخسر مباراتين في مباراته السابقة ضد الأندية الفرنسية وسجل هدف وحيد، في إجمالي دقائق لعب بلغت 355 دقيقة قبل الصدام المرتقب أمام تولوز الليلة.

محمد صلاح التقى مع فريق ليون في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2016 – 2017 وكان لاعبًا في صفوف نادي روما، وخسر فريقه ذهابًا 4-2، وفاز في الإياب 2-1، وسجل نجم الفراعنة هدفًا لفريقه ولكنه ودع البطولة.

وتجدد الصدام بين محمد صلاح وأندية فرنسا في موسم 2018 – 2019 ولكن في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان، وفاز الريدز ذهابًا 3-2، وخسر في الإياب 2-1 في دور المجموعات.