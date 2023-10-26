نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس والموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

معلق مباراة ليفربول ضد تولوز

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفيلد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق تولوز الفرنسي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة ليفربول ضد نظيره فريق تولوز الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بصوت المعلق عامر الخوذيري.

وإليكم تشكيل ليفربول المتوقع ضد تولوز الفرنسي:-

في حراسة المرمى: إليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - كوستاس تيسمكاس.

في وسط الملعب: واتارو ايندو - ريان جرافينبيرخ - هارفي إيليوت.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح.