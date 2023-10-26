نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقع 4 مواسم للأبيض قبلها.. الزمالك يفجر قنبلة عن سبب انضمام إمام عاشور للأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بمفاجأة في عقد لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالي إمام عاشور، وكواليس خلف الحقائق.

مفاجآة مدوية بشأن امام عاشور



وصرح حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة، "أون تايم سبورت"، مع الإعلامى أحمد شوبير، قائلًا: " تم التجديد لإمام عاشور 4 مواسم براتب ثابت على مدار ال 4 سنوات قبل رحيل اللجنة، ولكن ترددت أقاويل كثيرة عقب ذلك ثم فوجئنا بعدم توثيق العقد، ولم نجد تفسير لذلك الأمر"

وأكمل: "في ذلك الوقت الحالي كان سيكون إمام عاشور لاعبًا في النادي الزمالك لأن عقده القديم كان سينتهي في يناير 2024، ولكنه فرط في ذلك".



حيث أشار حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن عقد إمام عاشور، لم يتم توثيقه بالاتحاد المصرى لكرة القدم من قبل مجلس إدارة النادى السابق، وذلك يرجع بسبب وجود توقيع حسين لبيب عليه، وحدث ذلك مع لاعبين آخرين مثل عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" ومحمود "الونش".