- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. اليونايتد يخطط لاستعادة دي خيا.. وفينيسيوس يستعد للكلاسيكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 26-10-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
بيلد
جماهير دورتموند تحتفل بالرغم من إصابة نجميه
ذا صن
اليونايتد يجري مفاوضات إعادة دي خيابعد التخلي عنه منذ 3 أشهر
آس
الناجي فينيسيوس يتحضر للكلاسيكو
فوز برشلونة بعد معاناة