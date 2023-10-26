نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. اليونايتد يخطط لاستعادة دي خيا.. وفينيسيوس يستعد للكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 26-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

بيلد

جماهير دورتموند تحتفل بالرغم من إصابة نجميه

ذا صن

اليونايتد يجري مفاوضات إعادة ​دي خيا​بعد التخلي عنه منذ 3 أشهر

آس

الناجي فينيسيوس يتحضر للكلاسيكو

فوز ​برشلونة​ بعد معاناة



