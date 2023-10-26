الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. اليونايتد يخطط لاستعادة دي خيا.. وفينيسيوس يستعد للكلاسيكو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. اليونايتد يخطط لاستعادة دي خيا.. وفينيسيوس يستعد للكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 26-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

بيلد

جماهير دورتموند تحتفل بالرغم من إصابة نجميه

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ذا صن

اليونايتد يجري مفاوضات إعادة ​دي خيا​بعد التخلي عنه منذ 3 أشهر

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آس

الناجي فينيسيوس يتحضر للكلاسيكو
فوز ​برشلونة​ بعد معاناة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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