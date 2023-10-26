نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل إدارة الأهلي بعد تعديل موعد مباراة صنداونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تفاصيل تعديل موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز في الدوري الإفريقي

الأهلي.. يشهد الشارع الرياضي المصري الآن حالة من الارتباك والترقب، وتحديدًا من قبل جمهور الأهلي، وذلك عقب كشف نادي صنداونز الجنوب أفريقي عن تعديل موعد مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم أمام فريق الأهلي المصري، والتي كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم في الساعة السادسة مساءً، ليتم تغيير الموعد لتقام في الساعة الثالثة عصرًا.

يوم الأحد المقبل، ستقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بين فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر وفريق صنداونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات نصف نهائي الدوري الإفريقي، حيث تبدأ المباراة في الساعة الثالثة عصرًا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الأول من نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي في الساعة الثامنة مساءً.

الأهلي ضد صنداونز.. تعديل موعد مباراة نصف نهائي الدوري الإفريقي

وتمكن فريق الأهلي من التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي بعد أن حقق التأهل على حساب فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين، بينما تأهل فريق صنداونز إلى الدور نصف النهائي بعد تجاوز عقبة فريق بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 2-0.

صنداونز

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصنداونز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في جنوب إفريقيا، وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

هذا وستُقام اليوم الخميس مباريات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، حيث ستجمع مباراة الوداد البيضاوي المغربي ونظيره أنيمبا النيجيري، ومباراة فريق الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي الكونغولي، لتحديد طرفي نصف النهائي الآخر.

بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى

وتقام هذا العام النسخه الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي يقيمها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 8 أندية أفريقية مختلفة للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، على أن تقام البطولة القادمة بمشاركة 24 فريق.

الأهلي

القنوات الناقلة لمباريات بطولة الدوري الإفريقي

ويتم إذاعة وبث مباريات الدوري الإفريقي عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية في مصر، وقنوات أبوظبي الرياضية وقنوات الرياضية المغربية، وقنوات بي أن سبورت القطرية، وقنوات SSC السعودية، وبعض القنوات الرياضية الأخرى.