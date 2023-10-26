نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيفواري مارسيال ترازي لـ "دوت الخليج الرياضي": مستعدون لأمم إفريقيا وسنهزم المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللاعب الإيفواري مارسيال ترازي، لاعب فريق Lys De Sassandra الإيفواري ومنتخب ساحل العاج، عن تنظيم دولته لأمم إفريقيا 2023، المواجهة المحتملة بين منتخب مصر وساحل العاج.

وقال مارسيال في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": «إنه ا نعمة كبيرة إستضافة هذه البطولة الكبيرة في دولتنا، لقد كنا ننتظر هذه الفرصة من وقت طويل، خاصة وأن معظم الدول الأفريقية تطورت فكان إختيار دولتنا أمر صعب لكن انا سعيد أن هذا الأمر تم ونحن مستعدين لصناعة بطولة كبيرة».

وأضاف اللاعب الإيفواري: "البطولة ستكون صعبة، جميع المنتخبات تحسنوا والمستويات متقاربة كثيرًا، لكن أتمني أن نحصل على البطولة وتستمر هنا لا ترحل، لكن هذا الأمر يحتاج من جميع الإيفواريين أن يتكاتفوا ويساندوا المنتخب في الفترة المقبلة لأن دعم الجماهير مهم جدًا لنا".

وأكمل قائلًا: "منتخب مصر كبير نكن له كل الإحترام، لكننا سوف نستعد بشكل كبير من أجل هذه المباراة المحتملة، أعتقد أنها الفرصة المناسبة لأخذ حق مباراة أمم إفريقيا 2006 وبطولة 2008، حتي وقتنا هذا ننتظر مواجهة المنتخب المصري من أجل الثأر الكروي".

واختتم حديثه: "ننتظر الجميع في دولتنا ونعدكم بإستضافة رائعة للبطولة الكبيرة في القارة، ستكون نسخة مثالية من حيث التنظيم وجودة المباريات التقي بكم قريبًا في البطولة".