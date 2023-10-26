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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "Fifa”، بشكل رسمي عن إيقاف لاعب نيوكاسل ساندرو تونالي لمدة عشر شهور.

بشكل رسمي إيقاف لاعب نيوكاسل بسبب المراهانات الغير مشروعة

وجاء في بيان الإتحاد الدولي أن إيقاف اللاعب يشمل 10 شهور عن الملاعب و8 شهور بسبب العلاج من إدمان المراهنات، أعلنوا أيضًا عن غياب اللاعب من بطولة أمم أوروبا 2024 عن صفوف المنتخب الإيطالي.

تم إكتشاف هذا الأمر عندما كان اللاعب في صفوف ميلان الإيطالي، حيث كانت حالات المراهنات تسيطر على اللاعب وقُدم ضد اللاعب شكوة بعد إنضمامه لصفوف نيوكاسل الإنجليزي.

هذا الأمر أدي بشكل رسمي لإيقاف فريق نيوكاسل لمرتبات اللاعب حتي تنتهي العقوبة، وجعل إدارة الفريق تقدم طلب ببعض المستحقات المالية للفريق بسبب الصفقة على غرار أن أحداث المراهنات كانت في فترة اللاعب مع الميلان وليس نيوكاسل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب من اليوم، لجلسات علاج من إدمان المراهنات من أجل الإبتعاد عن هذا الشئ المنبوذ في ملاعب كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص.