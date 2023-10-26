نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام صنداونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة يطلب من خلاله مخاطبة الجهات المعنية، وذلك من أجل الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراته أمام صنداونز.

وقرر مسئولو الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، لتقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بدلا من الرابعة عصرا.



موعد مباراة الذهاب أمام صنداونز

وأعلن نادى صن داونز على الصفحة الرسمية الخاصة بالفريق على موقع " أكس " أن مباراة الذهاب أمام الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، سوف تقام فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.