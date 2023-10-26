نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يواجه المعادي والمصري يستضيف دلفي في الدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، ذلك بإقامة 8 مباريات غدًا في تمام الساعة 4 مساءًا.

وتشهد مواجهات الجولة الثانية مباراة قوية بين فريق وادي دجلة حامل لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية الذي يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق المعادي واليخت، ويستضيف فريق النادي المصري نظيره دلفي السكندري في مواجهة متكافئة نسبيًا.

ويحل البنك الاهلي ضيفًا على فريق بيراميدز، ويستضيف طلائع الجيش فريق المجد السكندري في مباراة الجريحين بعد هزيمتهم في الجولة الماضية، ويستقي فريق توت عنخ آمون بطل كأس مصر مع سموحة في ملعب الأول.

كما يستضيف فريق زد اف سي فريق اتحاد بسيون، ويلتقي فريق المقاولون العرب مع نظيره مركز شباب الأميرية، ويحل الطيران ضيفًا على فيوتشر.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.