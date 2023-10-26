نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الكلاسيكو.. أخبار إيجابية لتشافي في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكمل رافينها لاعب برشلونة المصاب التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني، وقد إنضم كلًا من ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج لجزء من تدريبات الفريق إستعدادًا للكلاسيكو.

وقال الصحفي الإسباني "خافي ميجيل" ان رافينها سيكون جاهز بنسبة كبيرة للكلاسيكو، بينما دي يونج وروبيرت ليفاندوفسكي مشاعرهم فقط في الحصص التدريبية المتبقية هي من ستحدد مشاركتهم من عدمها.

توقيت المباراة

وينتظر عشاق الكرة الإسبانية كلاسيكو الأرض، حيث يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في ملعب "مونتجويك" الملعب المؤقت لبرشلونة، يوم السبت في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ 25 نقطة، ويأتي برشلونة خلف ريال مدريد بـ 24 نقطة، الأمر الذي يجعلنا ننتظر كلاسيكو ناري بين الطرفين على صدارة الدوري.