نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الثنائي عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبا الفريق، يخوضان المرحلة ‏الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن السولية وكريم فؤاد خضعا لأشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية، بعدما اجتاز اللاعبان برنامج العلاج ‏الطبيعي على مدار الفترة الماضية.‏

آخر تطورات إصابة ثنائي الأهلي

وأشار إلى أن الثنائي ينفذان برنامج أحمال بدنية خاصًا، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.‏

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏