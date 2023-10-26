نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة ثنائي الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الثنائي عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبا الفريق، يخوضان المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن السولية وكريم فؤاد خضعا لأشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية، بعدما اجتاز اللاعبان برنامج العلاج الطبيعي على مدار الفترة الماضية.
آخر تطورات إصابة ثنائي الأهلي
وأشار إلى أن الثنائي ينفذان برنامج أحمال بدنية خاصًا، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.