نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يلتقي ايديال والسكة الحديد يستضيف صيد المحلة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة لمسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، ذلك بإقامة 5 مباريات في تلك الجولة غدًا في تمام الساعة 4 مساءًا.

وتشهد مواجهات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية منافسة قوية على صدارة الترتيب، ويلتقي الجونة المتصدر بعد فوزين متتاليين مع فريق ايديال، ويستضيف فريق السكة الحديد نظيره صيد المحلة، ويستضيف بالم هيلز فريق صيد الدقي، كما يحل فريق مركز شباب الزهور ببورسعيد ضيفًا على فريق كفر سعد

ويلتقي فريق الزهور مع فريق 6 أكتوبر يوم السبت في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، ويكون فريق البطل الأوليمبي باي في هذه الجولة.

جدير بالذكر أن الجونة ومركز شباب الزهور ببورسعيد يتصدران ترتيب جدول القسم الثاني للكرة النسائية برصيد 6 نقاط، ويليه فريق نادي الزهور الرياضي بنفس النقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.