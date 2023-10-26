10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد تولوز اليوم الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي استعداداته لمواجهة نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق تولوز الفرنسي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد تولوز

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق تولوز الفرنسي اليوم الخميس:-

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.