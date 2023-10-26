نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشباب يعلن إصابة يانيك كاراسكو في الكاحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الشباب السعودي قبل قليل عن إصابة لاعب الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو بالكاحل بعد الخروج مصابًا في مباراة فريقه أمام الطائي في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وكان قد أعلن نادي الشباب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصه آكس أن اللاعب سيغادر المملكة متجهًا إلى دولة قطر، حيث سيبدأ برنامجه العلاجي في مستشفى سبيتار ليعود سريعًا إلى صفوف الفريق.

وكانت مباراة الشباب أمام الطائي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي قد انتهت بفوز الشباب بهدفين، وسيواجه في المباراة القادمة من الدوري السعودي نظيرة ابها في إطار الجولة الحادية عشر يوم السبت المقبل.

وكان البلجيكي يانيك كاراسكو قد شارك مع فريقه الشباب السعودي من قبل في 6 مبارايات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وشارك في 3 أهداف مثلهم.

ويأتي نادي الشباب في المركز العاشر من ترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 10 لقاءات، تمكن خلالها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وهزم في أربع مباريات.