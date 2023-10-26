نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة صن داونز

قائمة الأهلي للمباراة شهدت استبعاد إمام عاشور وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية، وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة، فيما ظهر كريم نيدفيد للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - بيرسي تاو.



الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست.

