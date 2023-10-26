نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغريم نجم الأهلي 100 ألف جنيه.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع غرامة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد استخدام السوشيال ميديا دون الحصول علي إذن مسبق منه بعد استبعاده من قائمة مباراة سيمبا التزاني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن مدير الكرة أخطر اللاعب بتغريمه ب 100 ألف جنيه، وحذره بمضاعفة العقوبة في حالة استمراره الخروج عن النص خلال افترة المقبلة.

تغريم نجم الأهلي 100 ألف جنيه.. تفاصيل

وأضاف شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي، قد طلب من مدير الكرة احتواء غضب اللاعب بعد استبعاده من حسابات كولر في المباريات الأخيرة، خاصة وأن الخطيب يرى أن اللاعب من العناصر المميزين ولا بد من احتوائه.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.