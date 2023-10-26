نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الوداد ضد انيمبا في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الأفريقية مباراة الوداد المغربي وانيمبا النيجيري وذلك ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي في الموسم الحالي.

موقف الوداد وانيمبا في دوري السوبر الأفريقي

نجح الوداد المغربي في الفوز على انيمبا بهدف نظيف في مباراة الذهاب من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويعتبر الوداد النادي الوحيد من ثلاثي منطقة شمال إفريقيا والذي تمكن من الفوز على ملعب مضيفه حتى الآن.

كما يعد الوداد النادي المغربي الوحيد الذي استطاع الفوز على أرض فريق نيجيري في دوري أبطال إفريقيا.

كما أصبح يحيى جبران الهداف التاريخي للوداد في إفريقيا برصيد 12 هدفا كما يعتبر جبران هداف الوداد التاريخي أيضا أمام أندية نيجيريا بـ3 أهداف بالاشتراك مع السنغالي سامبو جونيور متخطيا نور الدين نيبت ورشيد الداودي برصيد هدفان.

موعد مباراة الوداد وانيمبا في دوري السوبر الأفريقي

من المقرر أن تقام مباراة الوداد وانيمبا يوم الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد المركب الرياضي محمد الخامس معقل الوداد وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية بنقل أحداث المباراة.