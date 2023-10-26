نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب مشجعي كرة القدم في كل مكان لانطلاق أحداث مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

أوليمبياكوس اليوناني ضد وست هام يونايتد الإنجليزي – الساعة الـ 7:45 مساءً.

مارسيليا الفرنسي ضد آيك أثينا اليوناني – الساعة الـ 7:45 مساءً.

باتشكا توبولا الصيربي ضد فرايبورغ الألماني – الساعة الـ 7:45 مساءً.

سبارتا براغ التشيكي ضد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي – الساعة الـ 7:45 مساءً.

أريس القبرصي ضد ريال بيتيس الإسباني – الساعة الـ 7:45 مساءً.

ليفربول الإنجليزي ضد تولوز الفرنسي – الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت.

شتورم غراتس النمساوي ضد أتالانتا الإيطالي – الساعة الـ 10 مساءً.

راكوف تشيستوخوفا البولندي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي – الساعة الـ 10 مساءً.

برايتون الإنجليزي ضد أياكس أمستردام الهولندي – الساعة الـ 10 مساءً.

روما الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي – الساعة الـ 10 مساءً.

باير ليفركوزن الألماني ضد كارباكا أغدام الأذربيجاني – الساعة الـ 10 مساءً.

مولده النرويجي ضد هكن السويدي – الساعة الـ 10 مساءً

سانت خيلويزي البلجيكي ضد لاسك لينز النمساوي – الساعة الـ 10 مساءً

شيريف تيراسبول المولدوفي ضد سيرفيت السويسري – الساعة الـ 10 مساءً

باناثينايكوس اليوناني ضد ريت الفرنسي – الساعة الـ 10 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports.