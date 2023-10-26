نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا دوت الخليج الرياضي في بعض السطور التالية موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق مازيمبي مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق بداية مباراة الترجي ومازيمبي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومازيمبي

وستنقل أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، وأيضًا قناة أون تايم سبورت 2 وقناة bein sports 2، الحاصلة على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.