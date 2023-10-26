نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف سبب غياب إمام عاشور عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا.
جاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي في هذا الشأن، واللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.
يذكر أن بعثة الأهلي تغادر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.