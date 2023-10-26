الرياضة

الأهلي يكشف سبب غياب إمام عاشور عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن، واللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏إلى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

يذكر أن بعثة الأهلي تغادر ‏بعد قليل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة ‏القدم.‏
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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