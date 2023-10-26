نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف سبب غياب إمام عاشور عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن، واللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏إلى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

يذكر أن بعثة الأهلي تغادر ‏بعد قليل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة ‏القدم.‏

