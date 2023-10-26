مفاجأىت أوسوريو مستمرة.. قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي مساء غدًا الجمعة، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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