ميكالي يحدد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي والبحث عن مباراتين وديتين

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر، على أن يتخلله مباراتين وديتين، في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس.

ميكالي يحدد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي

وخاض منتخب مصر وديتين، حيث تغلب في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

كما حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووضع المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محمد الشناوي ضمن اهتماماته لضمه لصفوف المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية، ليكون اللاعب الثاني الذي يقع عليه الاختيار بعد محمد صلاح في البطولة.