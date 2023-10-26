نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على دفع مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المالية المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب دفع مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

دفع حسين لبيب مستحقات أوسوريو

وقرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، دفع مستحقات أوسوريو المتأخرة، كنوع من الاستقرار لفريق الكرة والجهاز الفني بالكامل في الفترة الحالية.

يختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

حقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.