نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الافريقي يخاطب الأهلي بسبب موعد مباراة صن داونز القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي، خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يفيد إقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد، على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.

بعثة الأهلي تتجه نحو جنوب إفريقيا

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا.

وتشهد رحلة طيران البعثة إلى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.