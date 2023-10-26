نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسلم المستحقات المتأخرة.. آخر تطورات ملف تجديد عقد "فتوح" مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات ملف تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع أحمد فتوح على تجديد عقده ".

وتابع: "اللاعب سيحصل على مقدم تجديد تعاقده، بعد حصول اللاعبين على المستحقات المالية المتأخرة".

وأوضح: " فتوح سيحصل على مستحقاته المتأخرة رفقة زملائه بالفريق، ومن ثم مقدم التعاقد وهو ما رحب به اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع أحمد فتوح على تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة".

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء غدًا الجمعة، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.