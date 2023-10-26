قبل مواجهة صن داونز.. الأهلي يتفوق على أندية جنوب إفريقيا في 30 مواجهة ماضية

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك في الثالثة عصر الأحد المقبل، لمواجهة فريق صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة الأحد المقبل أمام فريق صن داونز.

الأهلي يتفوق على أندية جنوب إفريقيا في 30 مواجهة ماضية

خاض فريق الأهلي 30 مباراة مع فرق جنوب إفريقيا في البطولات الأفريقية المختلفة، بواقع 7 فرق، وهم:

صنداونز 14 مباراة.

أورلاندو 6 مباريات.

أياكس كيب تاون مباراتان.

سوبر سبورت مباراتان.

بلاتينيوم ستارز مباراتان.

بيدفيست مباراتان.

كايزر تشيفز مباراتان.

حقق فريق الأهلي الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 40 هدفا، واستقبلت شباكهم 32 هدفا، على مدار 30 مباراة ماضية.

نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على شباكهم خالية من الأهداف في 13 مباراة، وعجزوا عن التسجيل في 7 مباريات.

يعد خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي، الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا، بواقع تسجيله 4 أهداف.

حقق الأهلي فوزه الأكبر على فرق جنوب إفريقيا، وذلك في مباراة كأس السوبر الإفريقي عام 2002، برباعية مقابل هدف.

جاءت أكبر هزائم النادي الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا ضد فريق صنداونز، وذلك بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، كل من: اللاعب حسام عاشور وأحمد فتحي، بواقع 14 مباراة لكل لاعب.

