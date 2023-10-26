نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد انطلاق فعاليات مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول مباريات اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ضمك يلتقي الأخدود، فى تمام الساعة 15:00 مساء - SSC HD

الخليج أمام التعاون، فى تمام الساعة 18:00 مساء - SSC HD

الاتحاد ضد الحزم، فى تمام الساعة 21:00 مساء - SSC HD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وذلك عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية.