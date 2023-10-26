الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد انطلاق فعاليات مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول مباريات اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ضمك يلتقي الأخدود، فى تمام الساعة 15:00 مساء - SSC HD

الخليج أمام التعاون، فى تمام الساعة 18:00 مساء - SSC HD

الاتحاد ضد الحزم، فى تمام الساعة 21:00 مساء - SSC HD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وذلك عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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