كامل أبو علي يكشف كواليس حل أزمة المصري مع الزمالك بشأن ثنائي الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن كواليس حل أزمة النسر الأخضر مع نادي الزمالك، بشأن قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

كواليس حل أزمة المصري مع الزمالك

وقال رئيس النادي المصري في تصريحات صحفية: "قمنا بالتواصل مع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، وتوصلنا لحل ودي تقديرا لهم وأيضا تقديرا منهم لنا".

وتابع: " اتفقنا على دفع مقابل مادي للقلعة البيضاء لحل أزمة قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور".

وأردف "هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لأهمية احترام الأندية الشعبية لبعضها، ولفتح صفحة جديدة بين الناديين".

وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين وتم إحالة الثنائي للتحقيق.

ومن جانبه كشف حلمي مشهور عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نهاية أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بين المصري والزمالك بعد سحب الأبيض شكواه".

وأكد مشهور، أنه تم تسليم بطاقات مشاركة اللاعبين في المباريات وكأن شيئا لم يكن خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أنه، بات الثنائي جاهزان للمشاركة بشكل طبيعي مع المصري أمام بيراميدز غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.