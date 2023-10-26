نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإتحاد السيراليوني لكرة القدم يعلن موعد مباراه منتخب مصر في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد السيراليوني لكرة القدم موعد مباراه منتخب مصر وسيراليون لتقام يوم 19 نوفمبر القادم في ليبيريا بدلا من سيراليون.

منتخب مصر يخوض معسكره في منتصف نوفمبر

ينطلق منتخب مصر معسكره منتصف شهر نوفمبر القادم استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر على ستاد القاهرة.