نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، وذلك قبل انطلاق فعاليات مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مساء اليوم الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستشهد على منافسة قوية.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

1- الهلال: 26 نقطة.

2- التعاون: 23 نقطة.

3- النصر: 22 نقطة.

4- الأهلي: 22 نقطة.

5- الاتحاد: 20 نقطة.

6- الفتح: 20 نقطة.

7- الاتفاق: 17 نقطة.

8- الفيحاء: 14 نقطة.

9- الوحدة: 13 نقطة.

10- الشباب: 12 نقاط.

11- الرياض: 11 نقاط.

12- ضمك: 10 نقاط.

13- الخليج: 9 نقاط.

14- الأخدود: 7 نقاط.

15- أبها: 7 نقاط.

16- الطائي: 7 نقاط.

17- الحزم: 6 نقاط.

18- الرائد: 5 نقاط.