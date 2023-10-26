نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل لقاءات اليوم الخميس.. رونالدو في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، والذي يشهد على العديد من المنافسات خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدارة جدول الترتيب برصيد 11 هدف، بينما يتواجد أليكساندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 7 اهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1 كريستيانو رونالدو - النصر 11

=2 أليكساندر ميتروفيتش - الهلال 7

=2 موسى ديمبيلي - الاتفاق 7

=2 مراد باتنا - الفتح 7

=5 أندرسون تاليسكا - النصر 6

=5 سالم الدوسري - الهلال 6

=5 ساديو ماني - النصر 6

=5 مالكوم دي أوليفيرا - الهلال 6.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-10-2023 في دوري روشن

ضمك يلتقي الأخدود، فى تمام الساعة 15:00 مساء - SSC HD

الخليج امام التعاون، فى تمام الساعة 18:00 مساء - SSC HD

الاتحاد ضد الحزم، فى تمام الساعة 21:00 مساء - SSC HD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وذلك عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية.