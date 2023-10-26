نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. جماهير الترجي تدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالأعلام والهتافات دعمت جماهير الترجي أحداث فلسيطين، وذلك في مباراتهم الجارية أمام تي بي مازيمبي على أرضية ملعب حمادي العقربي.

ويلتقي الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، والذي يسعى فيها أبناء باب سويقة لاقتناص التأهل.

آمال معقودة على الترجي

يمر الترجي بفترة تراجع كبيرة خلال العام ونصف، مع خسارة لكافة الألقاب، لتكون الامال معقودة من أجل حصد بطولة السوبر الإفريقي.

ويحتاج الترجي الفوز من أجل التأهل، عكس مازيمبي الذي يمتلك أفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.



ونجح الثنائي الأهلي المصري، صن داونر الجنوب افريقي في التأهل لدور نصف النهائي في انتظار الفائز من المواجهة الحالية، ومواجهة الوداد وإنيمبا النيجيري.

