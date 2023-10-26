نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري تحت 18 عامًا "2005" يفوز خارج ملعبه على لافيينا بهدف للاشئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على مضيفه فريق لافيينا بهدف واحد للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس بمدينة الشيخ زايد ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الجيزة مكون من محمود حنفي ومحمد سمير وأحمد عبد المنعم.

المصري ينتصر على لافيينا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى تسع نقاط من خمس مباريات، حيث جنبت القرعة المصري من اللعب في الجولة الأولى " باي ".

أحرز عمرو عبد الصمد " منيا " هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والثلاثين من الشوط الثاني للمباراة التي قدم فيها أبناء بورسعيد عرضا قويا حيث وضح من الدقيقة الأولى تصميمهم على الفوز واحراز النقاط الثلاث.

مثل المصري في المباراة: محمد حسام لحراسة المرمى، صالح أحمد ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر، أحمد رامي ، محمود أشرف ، عمرو منيا لخط الوسط ، محمد أكرم ، صالح فريد، السعيد العشري لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد عصام النجم، حازم ماهر، زياد تامر، زياد عز الدين، فؤاد ماهر

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك.، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.